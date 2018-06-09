МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию предпраздничной торговой сессии в субботу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,6% - до 2281,51 пункта, РТС - на 0,55%, до 1149,19 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже прибавил 0,23%, поднявшись до 62,54 руб., евро - 0,31%, до 73,64 руб. Торги фьючерсами на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне не проводились.

"Мы считаем, что в среду после праздников индекс РТС сохранится на уровне в 1100-1200 пунктов, а индекс Московской биржи будет по-прежнему колебаться в коридоре 2200-2300 пунктов", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Полагаем, что пара "доллар-рубль" в среду может сохраниться на уровнях в 62-63 руб./долл., а пара "евро-рубль" - в диапазоне 73-74 руб./евро", - добавила она.