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Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию предпраздничной торговой сессии

Экономика и бизнес
9 июня, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Курс доллара к рублю поднялся до 62,54 руб.

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию предпраздничной торговой сессии в субботу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,6% - до 2281,51 пункта, РТС - на 0,55%, до 1149,19 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже прибавил 0,23%, поднявшись до 62,54 руб., евро - 0,31%, до 73,64 руб. Торги фьючерсами на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне не проводились.

"Мы считаем, что в среду после праздников индекс РТС сохранится на уровне в 1100-1200 пунктов, а индекс Московской биржи будет по-прежнему колебаться в коридоре 2200-2300 пунктов", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Полагаем, что пара "доллар-рубль" в среду может сохраниться на уровнях в 62-63 руб./долл., а пара "евро-рубль" - в диапазоне 73-74 руб./евро", - добавила она.

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