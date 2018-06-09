Власти Татарстана планируют выбрать регионального оператора ТКО после 28 июля

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана объявили конкурс на выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), его результаты станут известны после 28 июля 2018 года, когда будут вскрыты конверты с заявками участников. Об этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о торгах.

Субъекты РФ должны были до 1 мая утвердить регионального оператора по обращению с ТКО. В отношении ряда регионов, в том числе Татарстана, которые это не сделали, Генпрокуратура РФ начала проверку, сообщало издание "РБК".

"Информация о проведении торгов по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. (…) Дата и время вскрытия конвертов с заявками - 28 июля", - говорится в сообщении.

Конкурс должен будет определить регионального оператора по обращению с ТКО в восточной зоне Татарстана, куда входят Набережные Челны и 23 района республики.

Согласно дорожной карте правительства Татарстана по обращению с ТКО, соглашения с региональными операторами, которых должно быть два - в западной и восточной зонах республики - планировалось подписать еще в декабре 2017 года. "Причина задержки связана с уточнением объема инвестиций, необходимых на развитие территориальной схемы обращения с отходами", - пояснил ТАСС представитель пресс- службы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

До 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с ТКО, они должны разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу и до 1 мая 2018 года выбрать оператора, ответственного за весь цикл обращения с отходами.