Бывший акционер Бинбанка Микаил Шишханов стал владельцем агрохолдинга "Здоровая ферма"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший акционер Бинбанка Микаил Шишханов стал 100%-ным владельцем уральского агрохолдинга "Здоровая ферма", свидетельствуют данные системы "Спарк".

Шишханов, в частности, получил контроль над ООО ГК "Здоровая ферма", ООО "Здоровая ферма Деликатесы", ООО "Деликатесы от Здоровой фермы", а также ООО "Уралбройлер" и ООО "Уральская мясная компания".

Информация о смене собственника данных компаний появилась в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 8 июня.

Уральский агрохолдинг "Здоровая ферма" производит 150 наименований продукции мяса птицы и свинины, 250 наименований изделий мясной переработки и около 40 наименований яичной продукции. По итогам 2017 года объем выпуска составил около 100 тыс. тонн мяса птицы, более 15 тыс. тонн свинины в убойном весе, 617 млн штук яиц и более 7 тыс. тонн мясной переработки, сообщается на сайте холдинга.