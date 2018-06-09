Глава МВФ считает, что план властей Аргентины поможет экономике страны

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что план властей Аргентины поможет в краткосрочной перспективе укреплению экономики страны. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи с аргентинским президентом Маурисио Макри на полях саммита G7 в Канаде.

"Сегодня у нас с президентом Макри состоялась очень конструктивная беседа. Я подтверждаю свою поддержку важным реформам [страны] <...>. Мы считаем, что экономический план властей поможет в краткосрочной перспективе укрепить аргентинскую экономику и будет способствовать росту и созданию рабочих мест в будущем", - отметила глава Фонда.

Она подчеркнула, что "с нетерпением ждет продолжения диалога" на встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20, которая пройдет в Буэнос-Айресе в июле.

В пятницу МВФ сообщил, что достиг принципиальной договоренности с аргентинскими властями по соглашению о предоставлении стране кредита на сумму в $50 млрд в течение трех лет. Договоренность должен утвердить Исполнительный совет Фонда.

Принципиальное соглашение

Речь идет о соглашении по кредитному механизму "стэнд-бай" в поддержку всеобъемлющей экономической программы властей страны. Данный механизм обеспечивает финансовую помощь государствам с низкими доходами, испытывающим краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса.

Средства будут выделены на реализацию представленного Аргентиной плана развития экономики. В нем, в частности, заложена цель снизить инфляцию до 17% в 2019 году, до 13% в 2020 году и до 9% в 2021 году. Кроме того, власти Аргентины намерены снизить до 2,7% от ВВП дефицит бюджета в 2018 году. Ранее правительство ставило цель сократить дефицит до 3,2% ВВП.

8 мая Макри запросил помощи у МВФ на фоне резкого падения курса песо. С начала года аргентинская валюта потеряла уже более 25% своей стоимости. Из-за резкого падения курса правительство Аргентины признало, что инфляция по итогам года составит выше запланированных 15%.

4 мая Центральный банк Аргентины поднял базовую ставку до 40% в связи с резким падением национальной валюты. Финансовый регулятор также сообщил, что продолжит использовать все доступные ему инструменты для того, чтобы "избежать резких скачков на валютной бирже, а также гарантировать процесс снижения инфляции". Эти меры на несколько часов приостановили снижение курса аргентинского песо, однако затем его падение продолжилось.