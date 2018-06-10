Президент Казахстана предложил странам ШОС перейти к расчетам в нацвалютах

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует реализовать задачу по переходу к взаимным расчетам в национальных валютах, поскольку таким образом повысится степень их экономической безопасности. Об этом заявил в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран", - подчеркнул он.

По словам Назарбаева, центральным банкам государств - членов объединения следует приступить к разработке соответствующих дорожных карт. "Важно обеспечить переход к реализации торговых инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень, - подчеркнул президент. - Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов".

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуре ШОС есть также страны - наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.