Алимов: упрощение таможенных процедур может способствовать росту торговли в рамках ШОС

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Упрощение таможенных процедур и сокращение формальностей, связанных с импортом, могут способствовать росту взаимной торговли между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь объединения Рашид Алимов по итогам завершившейся в воскресенье в китайском городе Циндао встречи на высшем уровне.

"В ходе саммита главы государств отметили, что упрощение таможенных процедур, сокращение таможенных формальностей, связанных с импортом, экспортом и транзитом товаров, повышение транспарентности и развитие сотрудничества пограничных органов, в том числе таможни, ускорение перемещения, выпуска и таможенной очистки товаров могут способствовать упрощению и росту взаимной торговли между членами ШОС", - сказал он.

Алимов также заявил, что Совместное заявление глав государств - членов ШОС об упрощении процедур торговли стало одним из наиболее важных экономических документов, подписанных во время встречи. "В заявлении выражено стремление к дальнейшему углублению экономического сотрудничества в регионе, отмечен значительный потенциал для последующего развития взаимной торговли между государствами - членами ШОС, положительно оценена работа по упрощению процедур торговли", - отметил он. По словам генсека, "главы государств считают необходимым продолжить работу по обсуждению соответствующих подходов к решению данной задачи с учетом важности объединения усилий в поддержке и укреплении многосторонней торговой системы, основанной на нормах и принципах Всемирной торговой организации".

Алимов добавил, что на "Циндаоском саммите был подписан Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства между министерствами государств - членов, отвечающими за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Указанный документ направлен на поддержание и дальнейшее развитие микро-, малого и среднего предпринимательства государств - членов ШОС".

Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью экономик государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил Алимов.

"Сельское хозяйство - основная составляющая агропромышленного комплекса и стратегически важная отрасль экономик государств - членов ШОС. От степени развития сельского хозяйства зависит уровень продовольственной безопасности, которая является фактором сохранения государственности и суверенитета страны, социально-экономической стабильности в регионе и необходимым условием реализации важнейшего приоритета - повышения качества жизни населения", - подчеркнул Алимов.

Он также отметил, что принятие на саммите в Циндао программы сотрудничества государств - членов по продовольственной безопасности - это важный шаг для обеспечения безопасности в данной сфере.

"Разработка программы, регламентирующей сотрудничество наших стран по продовольственной безопасности в целом позволит сторонам осуществлять, в первую очередь, информационное взаимодействие по таким наиболее приоритетным сферам, как: государственная политика по продбезопасности, обмен семенными ресурсами, технологиями по селекции, технологиями по водосберегательному орошению, трансграничная борьба по предотвращению и локализации поражений животных и посевов вредителями и болезнями, сельскохозяйственная техника и производительные материалы, торговля сельскохозяйственной продукцией и другим", - резюмировал генеральный секретарь.

Охрана окружающей среды

Кроме того, Алимов отметил, что особо актуальным для членов ШОС является вопрос окружающей среды. "В последнее время особенную актуальность приобретает вопрос охраны и улучшения окружающей среды. Колоссальная концентрация населения в городах и возникающие в этой связи различные нагрузки на окружающую среду требуют дорогостоящих и сложных в технологическом плане инфраструктурных решений, а также совершенствования систем управления и контроля", - сказал он.

По его словам, на прошедшем саммите в Циндао государства - члены ШОС вышли на практические договоренности по этой теме. "Была принята концепция сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды. В документе содержится ряд конкретных мер по сохранению экологического баланса и обеспечению благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности населения на пространстве ШОС", - отметил генеральный секретарь.

Так, эта концепция предлагает осуществить научно-техническое сотрудничество в области охраны окружающей среды и повысить уровень экологического образования и пропаганды, а также продвигать "зеленое" развитие на пространстве ШОС. Подчеркивается необходимость создания каналов информационного обмена и усиления координации в области охраны окружающей среды, а также сохранения биологического разнообразия. В ней отмечена важность управления отходами, в том числе опасными, а также изучения возможностей создания в рамках организации рынка услуг, продуктов и технологий в области охраны окружающей среды, добавил генсек, отметив, что в этом же контексте можно рассматривать подписанный на саммите меморандум между таможенными службами государств - членов ШОС об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ.

Усиление санитарных норм

Другой темой, также ставшей одним из ключевых направлений сотрудничества ШОС, стало обеспечение высоких санитарных норм. В этой связи, подчеркнул Алимов, одним из важных документом саммита в Циндао стало заявление глав государств - членов ШОС по вопросам сотрудничества в сфере противодействия угрозам эпидемий на пространстве ШОС, которое "нацелено на совершенствование механизмов сотрудничества и реализацию комплексных мер, направленных на недопущение возникновения негативного воздействия инфекций на различные сферы жизнедеятельности, в том числе ее экономико-социальную составляющую".

По словам генсека, страны объединения выступают за скоординированность действий при выявлении вспышек заболеваний и реагировании на чрезвычайные ситуации эпидемиологического плана путем постоянного обмена информацией, для предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения. "Организация имеет четкую позицию по наращиванию потенциала государств - членов ШОС в области защиты здоровья и благополучия населения путем развития научных центров, мобильных лабораторий, проведения совместных исследований и разработки новых средств диагностики и профилактики инфекционных заболеваний", - резюмировал он.

Развитие туризма

Алимов также указал на увеличение потока туристов на пространстве ШОС. "Показатели туристического взаимодействия между государствами - членами организации заметно увеличиваются: в 2017 году поток туристов на пространстве ШОС составил почти 200 млн человек", - сообщил генсек.

По его словам, значимым результатом форума стал План совместных действий по реализации Программы сотрудничества государств - членов ШОС в сфере туризма на период 2019-2020 годов. "Этот документ открывает новые горизонты для путешественников, а значит и для развития человеческих контактов на пространстве организации. Это, очевидно, будет способствовать развитию культурно-гуманитарного диалога", - подчеркнул Алимов.

Он отметил, что предпосылкой для создания плана стало принятие Программы развития сотрудничества стран ШОС в сфере туризма на саммите в Ташкенте в 2016 году. Этот документ, пояснил генсек, предусматривает расширение равноправного двустороннего и многостороннего, приграничного и межрегионального взаимодействия в интересах формирования общего безопасного и качественно наполненного туристского пространства.

"Главной целью плана является упрощение различных процедур, так как международные обмены и сотрудничество в сфере туризма не могут быть отделены от взаимного политического доверия между странами и добросовестного сотрудничества в области инвестиций, оформления виз, миграции, таможенного контроля и налаживания общедоступной транспортной взаимосвязанности между нашими государствами", - добавил Алимов.