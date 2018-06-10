Участники саммита ШОС договорились путем модернизации усилить транзитный потенциал Евразии

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Главы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили готовность способствовать усилению транзитного потенциала на евразийском пространстве путем строительства и модернизации региональных транспортных маршрутов. Об этом говорится в декларации, опубликованной в воскресенье по итогам саммита ШОС в Циндао (Восточный Китай).

"Государства-члены подчеркнули важность продвижения многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, расширения транзитного потенциала и транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства новых и модернизации действующих участков международных транспортных маршрутов", - отмечается в документе.

В нем также указывается на необходимость развития автомобильного и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные магистрали, создания мультимодальных логистических центров, внедрения передовых и инновационных технологий, упрощения и повышения уровня автоматизации. Как следует из декларации, это позволит лучше координировать процессы пограничного, таможенного и санитарно-эпидемиологического контроля при перемещении товаров через границу, а также в ходе реализации совместных инфраструктурных проектов на территории стран ШОС.

"Государства-члены поддержали инициативу о проведении в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств - членов ШОС в целях развития транспортной доступности и взаимосвязанности, - подчеркивается в документе. - Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили проводимую работу по ее совместной реализации, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП, и выступают за использование потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства".

Саммит ШОС в Циндао (восточная провинция Шаньдун) состоялся 9-10 июня. Лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана обсудили вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества. По итогам встречи "шанхайской восьмерки" было подписано порядка 20 документов.