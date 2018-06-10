Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники саммита ШОС договорились путем модернизации усилить транзитный потенциал Евразии

Экономика и бизнес
10 июня, 10:17 UTC+3 ЦИНДАО /Китай/ 10, июня. /ТАСС

Члены ШОС также поддержали инициативу о проведении в Узбекистане встречи руководства железнодорожных администраций государств, входящих в организацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Главы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили готовность способствовать усилению транзитного потенциала на евразийском пространстве путем строительства и модернизации региональных транспортных маршрутов. Об этом говорится в декларации, опубликованной в воскресенье по итогам саммита ШОС в Циндао (Восточный Китай).

"Государства-члены подчеркнули важность продвижения многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, расширения транзитного потенциала и транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства новых и модернизации действующих участков международных транспортных маршрутов", - отмечается в документе.

В нем также указывается на необходимость развития автомобильного и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные магистрали, создания мультимодальных логистических центров, внедрения передовых и инновационных технологий, упрощения и повышения уровня автоматизации. Как следует из декларации, это позволит лучше координировать процессы пограничного, таможенного и санитарно-эпидемиологического контроля при перемещении товаров через границу, а также в ходе реализации совместных инфраструктурных проектов на территории стран ШОС.

"Государства-члены поддержали инициативу о проведении в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств - членов ШОС в целях развития транспортной доступности и взаимосвязанности, - подчеркивается в документе. - Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили проводимую работу по ее совместной реализации, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП, и выступают за использование потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства".

Саммит ШОС в Циндао (восточная провинция Шаньдун) состоялся 9-10 июня. Лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана обсудили вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества. По итогам встречи "шанхайской восьмерки" было подписано порядка 20 документов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит ШОС в Циндао Шанхайская организация сотрудничества
Страны
Китай Индия Россия Киргизия Пакистан Казахстан Узбекистан Таджикистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
4
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
5
Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ
6
Путин оценил итоги визита в Китай
7
Фильм Авдотьи Смирновой победил на "Кинотавре" по результатам зрительского голосования
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости