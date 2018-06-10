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Назарбаев предложил построить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль

Экономика и бизнес
10 июня, 11:09 UTC+3 ЦИНДАО /Китай/ 10, июня. /ТАСС

Президента Казахстана отметил, что магистраль по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС

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ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ). Об этом он заявил в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Циндао.

Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, для качественного экономического роста Назарбаев предложил реализовать инфраструктурные "мегапроекты", которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств - членов ШОС.

"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС), а в будущем, надеемся, и ЕС", - подчеркнул Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра "Астана", который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС.

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