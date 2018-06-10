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Глава Нацсовета по торговле: деятельность ZTE в США прекратится в случае любого нарушения

Экономика и бизнес
10 июня, 18:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июня. /ТАСС

Компания должна в течение 30 дней изменить состав руководства, а также выплатить штраф в размере $1 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Деятельность китайской телекоммуникационной компании ZTE в США будет прекращена в случае, если за ней будет замечено еще хотя бы одно нарушение американских законов. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

В четверг администрация США достигла договоренности с ZTE, которое предполагает смягчение введенных ранее в ее отношении рестрикций. Как заявил министр торговли Уилбур Росс, ZTE должна в течение 30 дней изменить состав совета директоров и группы ключевых руководителей. Кроме того, компания согласилась на включение в ее структуру надзорного подразделения, штат которого будут подбирать США. ZTE также выплатит Вашингтону штраф в размере $1 млрд за нарушения.

По словам Наварро, президент Дональд Трамп согласился снять с ZTE рестрикции в качестве любезности по отношению к председателю КНР Си Цзиньпину, продемонстрировав таким образом "жест доброй воли". При этом Наварро подчеркнул, что США не потерпят дальнейших нарушений со стороны китайской компании. "Если они предпримут еще хоть одну [нарушающую закон] вещь, их прикроют", - указал советник Трампа. "В лице ZTE мы имеем ненадежного игрока", - добавил он.

Министерство торговли США лишило в апреле ZTE привилегий при поставках продукции в страну. Корпорации было запрещено участвовать в любого рода экспортной деятельности, связанной с США, из-за "многократных ложных заявлений". Американским компаниям было запрещено продавать оборудование ZTE. По разным оценкам, компания закупает на американском рынке от 25% до 30% компонентов, которые использует в своей продукции.

Ограничения в отношении ZTE, которая является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и смартфонов, были введены Вашингтоном, в частности, под предлогом нарушения американских санкций против КНДР и Ирана. В конце мая Трамп заявил, что по личной просьбе Си Цзиньпина его администрация рассмотрела возможность смягчения санкций против ZTE. Президент США отметил, что данные ограничительные меры вредят интересам американских производителей.

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Си Цзиньпин Росс, Уилбур Трамп, Дональд
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