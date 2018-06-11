Освоение месторождения Томтор в Якутии позволит создать около 300 рабочих мест

ТАСС, 11 июня. /ТАСС/. Освоение одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Томтор в Якутии позволит создать около 300 рабочих мест только на горнодобывающем предприятии, сообщил ТАСС министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко.

"Количество создаваемых рабочих мест только на горнодобывающем предприятии может составить около 300 человек. Для автомобильных перевозок (в период эксплуатации автозимника) - до 500 человек", - говорится в ответе Терещенко на запрос ТАСС.

"С освоением Томторского месторождения связаны перспективы решения проблемы занятости местного населения и развития местной инфраструктуры. Более того, это будет содействовать возрождению Арктической зоны в целом, став стимулом для реализации других проектов", - отметил министр.

Начало разработки месторождения намечено на четвертый квартал 2021 года. Этому будут предшествовать завершение экспертиз проектной документации, согласование технического проекта, выполнение строительно-монтажных работ и сдача объектов в эксплуатацию. Министр уточнил, что на месторождении уже выполнены геологоразведочные работы, экологические, геофизические, геокриологические и гидрогеологические исследования, изучена устойчивость бортов карьера, подготовлена рудно-породная модель месторождения. Завершена государственная экспертиза документов и материалов технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов на участке Буранный.

Прогнозные ресурсы Томторского месторождения составляют 154 млн тонн руды с очень высоким содержанием оксидов десяти редкоземельных элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия. Запасы содержат около 30 млн тонн руды и 82 тыс. тонн монацитового концентрата. Содержание оксида редкоземельных металлов в руде одно из самых высоких в мире - 10%, оксида ниобия - 4,5%.

Ранее сообщалось, что Ростех оценивает необходимый объем капитальных Томторского месторождения в $560 млн. В годовом отчете компании отмечалось, что начало добычи на месторождении ожидается в 2020-х годах, а в настоящий момент ведется отработка технологии получения редкоземельных металлов.