Коллегия ЕЭК 13 июня рассмотрит вопрос ограничения поставок белорусской молочной продукции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует рассмотреть вопрос ограничения поставок молока из Белоруссии в РФ, введенных Россельхознадзором, 13 июня. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский в интервью белорусскому порталу tut.by.

"Принимая во внимание необходимость скорейшего решения обозначенных проблем, вопрос о нарушении Российской Федерацией обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка будет рассмотрен коллегией комиссии 13 июня", - заявил Сидорский.

Отмечается, что на заседание приглашены министры сельского хозяйства России и Белоруссии, а также руководитель Россельхознадзора.

Также министр назвал "грубым нарушением пункта 8 статьи 58 Договора о Союзе" ограничения на поставку молока и молочной продукции, введенные Россельхознадзором. "Государства-члены имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные требования и меры в случае получения официальной информации об ухудшении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. Такой информации от Россельхознадзора в комиссию не поступило. В этой связи действия Россельхознадзора неправомерно ограничивают конкуренцию, препятствуют свободному движению товаров", - заявил министр ЕЭК.

По его словам, запрет на использование белорусской молочной продукции, убивает кооперацию между предприятиями России и Белоруссии, что негативно сказывается на финансово-экономическом состоянии многих российских перерабатывающих предприятий.

История вопроса

Россельхознадзор заявил о том, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. Такое решение принято в связи с тем, что из Белоруссии продолжает поступать "небезопасная молочная продукция", поясняли в ведомстве. Ограничения вводятся на ввоз всей перечисленной продукции, поступающей как на переработку, так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литров.

Минск считает действия Россельхознадзора необоснованными, а коллегия Евразийской экономической комиссии отметила в них признаки нарушения договора о Евразийском экономическом союзе.

Делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонидом Зайцем повела 7 июня в Москве переговоры с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым. По их итогам стало известно, что Россия и Белоруссия планируют обратиться в ЕЭК с предложением разработать единый подход к обследованию предприятий, желающих поставлять продукцию на территорию стран ЕАЭС.