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Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули более 161 млн рублей за билеты

Экономика и бизнес
11 июня, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В Минтрансе уточнили, что пассажиры авиакомпании вернули более 25,5 тыс. билетов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пассажирам авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты в конце мая, вернули уже более 161 млн рублей за билеты, сообщила пресс-служба Минтранса России.

"По состоянию на 11 июня, пассажирами "Саратовских авиалиний" осуществлен возврат свыше 25,5 тыс. билетов на сумму свыше 161 млн рублей", - говорится в сообщении.

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Ранее в пресс-службе "Саратовских авиалиний" ТАСС рассказали, что на регулярные рейсы авиакомпании продано около 70 тыс. билетов на период до 27 октября.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.

Пассажиров авиакомпании до 13 июня будут перевозить "Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ-Аэро" - на этот период приходится наибольшая часть реализованных билетов. Также пассажиры могут вернуть авиабилеты, стоимость которых будет компенсирована в полном объеме, в том числе за счет средств аэропорта Саратова, которым владеют "Саратовские авиалинии".

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