ФРГ проанализирует последствия возможных пошлин США для своей автоиндустрии

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Германии проанализируют последствия для своей автоиндустрии возможного введения США пошлин на поставляемые из Европы машины. Об этом заявила в понедельник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с главами ведущих международных финансовых и экономических организаций.

"Мы подготовим заявление о стратегическом значении и возможных последствиях [таких пошлин] для нашей автоиндустрии", - сказала Меркель.

Ранее американское министерство торговли объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность введения 25% пошлин на поставляемые в США автомобили. Издание отмечало, что Вашингтон может обосновать необходимость принятия данной меры соображениями, касающимися национальной безопасности.