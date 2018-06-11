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ФРГ проанализирует последствия возможных пошлин США для своей автоиндустрии

Экономика и бизнес
11 июня, 21:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июня. /ТАСС

Ангела Меркель сообщила о намерении подготовить соответствующее заявление

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БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Германии проанализируют последствия для своей автоиндустрии возможного введения США пошлин на поставляемые из Европы машины. Об этом заявила в понедельник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с главами ведущих международных финансовых и экономических организаций.

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"Мы подготовим заявление о стратегическом значении и возможных последствиях [таких пошлин] для нашей автоиндустрии", - сказала Меркель.

Ранее американское министерство торговли объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность введения 25% пошлин на поставляемые в США автомобили. Издание отмечало, что Вашингтон может обосновать необходимость принятия данной меры соображениями, касающимися национальной безопасности.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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