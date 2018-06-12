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Минэнерго сообщило о снижении экспорта электроэнергии в Финляндию из-за сбоя на подстанции

Экономика и бизнес
12 июня, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что последствий для российских потребителей не было

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Нарушение в работе оборудования произошло на подстанции "Выборгская" в Ленинградской области, из-за чего зафиксировано снижение поставок электроэнергии в Финляндию. Об этом сообщило во вторник Минэнерго РФ.

По данным министерства, в 03:26 мск по подстанции "Выборгская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Северо-Запада") действием защиты отключились выключатели, ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Последствий для потребителей РФ не было. Зафиксировано снижение экспортного перетока в ЭС [энергосистему] Финляндии на 273 МВт", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Филиал "МЭС Северо-Запада" - обособленное подразделение ПАО "ФСК ЕЭС". Зона деятельности - 11 субъектов РФ общей площадью 2,45 млн кв. км с населением 14,93 млн человек.

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