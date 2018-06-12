Huawei обсуждает с региональными властями участие в создании "умных городов"

ГАННОВЕР, 12 июня. /ТАСС/. ИТ-компания Huawei обсуждает с властями крупных российских городов участие в реализации проектов по созданию систем "умных городов". Об этом рассказал ТАСС директор по технологиям и решениям Huawei Enterprise Business Group в России Юан Ли в кулуарах выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT 2018.

По его словам, в России есть много городов, власти которых думают о реализации концепции "умный город". К таким городам относятся, например, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург. "Эти города сейчас находятся на пути к "умным городам", они видят цель, но им предстоит еще долгий путь к этой цели. Мы хотим помочь развитию "умных городов" в России и обсуждаем этот вопрос с местными властями", - сказал он, уточнив, что Huawei готова к сотрудничеству в реализации проектов по созданию "умного города" в рамках программы развития цифровой экономики России.

Согласно видению Huawei, система "умного города" включает три уровня. Первый уровень подразумевает подключение к единой системе различных устройств с большим количеством данных о жителях, транспорте, ЖКХ, климате, экономике и так далее. На втором уровне происходит консолидация всех данных, их анализ и разработка специальных систем с элементами искусственного интеллекта, которые в дальнейшем будут помогать в управлении процессами. "Последний, третий уровень предполагает использование решений с искусственным интеллектом для того, чтобы обеспечить горожан лучшим сервисом", - отметил он.

Создание "умного города" является длительным процессом, и, по оценке представителя компании, примеры полностью "умных городов" со всеми работающими элементами появятся не раньше, чем через 100 лет. "На данный момент "умный город" это скорее концепция, к реализации которой на практике стремятся быстро развивающиеся города мира", - отметил он. Эксперт уточнил, что такие города не всегда расположены в развитых странах (например, в городах Западной Европы или в США) - даже африканские страны уделяют большое внимание развитию своих городов и превращению их в "умные".

Примеры городов с элементами такой системы есть уже и сейчас - например в Китае, рассказал директор по технологиям и решениям Huawei Enterprise Business Group в России. "В этих городах реализовано много функций "умных городов", в том числе под управлением искусственного интеллекта. Но полноценная экосистема "умного города" в них все еще находится на стадии развития, и пока нельзя сказать, что это по-настоящему на 100% "умные" города", - отметил он.

Одним из основных препятствий для развития "умных городов" эксперт считает вопрос выделения бюджетных средства на проекты в этой сфере. "Если местные власти считают создание системы "умного города" недостаточно важной задачей, то они будут выделять больше бюджетных средств на другие, более важные проекты - например, на строительство жилых зданий, стадионов, школ, больниц", - отметил он.

О выставке

CEBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CEBIT - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.