Фарерские острова намерены достичь соглашения о свободной торговле с РФ

ТАСС, 12 июня. Фарерские острова хотят заключить к 2019 году договор о свободной торговле с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в интервью агентству Reuters заявил во вторник министр иностранных дел и торговли автономного региона в составе Дании Пол Микельсен.

По его словам, автономия является крупнейшим поставщиком рыбы в РФ. Бум экспорта начался в 2013 году, когда Европейский союз ввел в отношении островов санкции, касающиеся квот на ловлю рыбы. "Это создало серьезные трудности для нашей экономики. Тогда Россия пришла нам на помощь и значительно увеличила количество закупок", - указал министр.

По его словам, до введения санкций 80% рыбы экспортировалось в страны ЕС. Теперь на Евросоюз приходится лишь 43% поставок, в то время как в Россию экспортируются 29% рыбы. Министр отметил, что Фареры намерены начать переговоры о заключении торгового соглашения после подписания с РФ, Казахстаном, Арменией, Белоруссией и Киргизией в августе Декларации о намерениях.

Фарерские острова - территория в составе Королевства Дания, имеющая права широкой автономии. В частности, администрация островов может самостоятельно распоряжаться природными ресурсами.