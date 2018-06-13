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Глава исполкома: проект ОНФ сэкономил государству более 270 млрд руб.

Экономика и бизнес
13 июня, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Алексей Анисимов напомнил, что одной из задач, которые на учредительном съезде поставил перед движением лидер ОНФ была борьба с коррупцией

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Реализация проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" позволила сэкономить государству более 270 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов в интервью, приуроченном к пятилетию учредительного съезда движения.

Он напомнил, что одной из задач, которые на учредительном съезде поставил перед движением лидер ОНФ, президент России Владимир Путин, была борьба с коррупцией. Для этого был создан проект "За честные закупки", направленный на выявление сомнительных денежных трат. "От мониторинга сомнительных и расточительных госзакупок проект сейчас перешел к проведению расследований, поиску "серых" схем, работе с инсайдом с его последующей проверкой. Сегодня это полноценный антикоррупционный проект", - уточнил Анисимов.

По данным главы исполкома ОНФ, за весь период работы данного проекта было "сэкономлено государственных средств на сумму более 270 млрд руб.". "Это сомнительные закупки, отмены которых мы добились через ФАС, через прокуратуру, а также схемы и картельные сговоры бизнеса и чиновников, где после наших действий были устранены нарушения", - пояснил Анисимов.

Учредительный съезд ОНФ прошел 12 июня 2013 года.

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