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Bloomberg: РФ предложит ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти конца 2016 года

Экономика и бизнес
13 июня, 3:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Как утверждает агентство, увеличивать производство предполагается на 1,8 млн баррелей в сутки пропорционально для всех стран

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© Егор Алеев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Россия намерена предложить странам ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года. С таким утверждением выступило во вторник агентство Bloomberg.

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По версии его источников, предложение странам ОПЕК и ряду не входящих в организацию государств будет включать возврат к изначальным уровням добычи в течение трех месяцев, начиная с июля. Увеличивать производство предполагается на 1,8 млн баррелей в сутки пропорционально для всех стран, утверждает агентство.

При этом, как оно отмечает, реальный рост поставок нефти не будет максимальным, так как ряд стран, включая Анголу, Венесуэлу и Мексику, не смогут нарастить добычу до должного уровня.

Несмотря на рост добычи странами ОПЕК, в мае общий уровень производства нефти находился в пределах потолка в 32,5 млн баррелей в сутки, установленного в конце 2016 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. На Россию приходится 300 тыс. баррелей. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось.

Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановлении добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.

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