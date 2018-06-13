"Ъ": экс-техдиректор "ВКонтакте" планирует запустить свою блокчейн-платформу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бывший технический директор социальной сети "ВКонтакте" и экс-сотрудник одной из структур Telegram Антон Розенберг планирует запустить собственную блокчейн-платформу под названием Mikado. Платформа будет заниматься продажей деривативов на токены других проектов, рассказал Розенберг газете "Коммерсантъ".

"Мы находимся на этапе реализации решения, которое позволит компаниям обеспечивать ликвидность заблокированных токенов и торговлю этими деривативными токенами на нашей бирже", - приводит издание слова Розенберга.

Для развития платформы планируется привлечь инвестиции в объеме €10 млн, отмечает издание. По словам израильского предпринимателя Андрея Наймана, который стал гендиректором Mikado, компания уже договорилась с инвесторами о предоставлении практически всей суммы. Разместить собственные токены для привлечения финансирования Mikado планирует в июле одновременно с выходом платформы на рынок.

По словам Розенберга, идея, лежащая в основе Mikado, родилась в процессе перепродажи токенов мессенджера Telegram, купленных инвесторами в ходе первого раунда размещения в январе - феврале 2018 года. Однако с криптовалютой Telegram новая платформа работать не будет: "Telegram по каким-то своим соображениям довольно решительно выступает против любой перепродажи и переуступки прав на будущие токены, лишая инвесторов ликвидности", - заявил Розенберг.

Розенберг покинул Telegram в апреле 2017 года из-за конфликта с Николаем и Павлом Дуровыми - братьями, основавшими соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram.