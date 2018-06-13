Козак назвал недопустимым рост цен на моторное топливо

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рост цен на моторное топливо недопустим, он ставит под удар региональные бюджеты, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в рамках селекторного совещания с регионами по вопросу цен на нефтепродукты.

"Повышение цен на моторное топливо - это удар по региональным бюджетам. Это все относится к себестоимости продукции и доходы региональных бюджетов от налога на прибыль - а это ключевой доход - существенно могут уменьшиться. Поэтому мы должны совместными усилиями найти решение с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации цен на бензин и дизельное топливо. Это необходимо сделать прямо сейчас", - сказал он.

Козак отметил, что пока оснований для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты нет.