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Козак назвал недопустимым рост цен на моторное топливо

Экономика и бизнес
13 июня, 11:26 дата обновления: 13 июня, 12:04 UTC+3

Вице-премьер отметил, что рост цен ставит под удар региональные бюджеты

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рост цен на моторное топливо недопустим, он ставит под удар региональные бюджеты, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в рамках селекторного совещания с регионами по вопросу цен на нефтепродукты.

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"Повышение цен на моторное топливо - это удар по региональным бюджетам. Это все относится к себестоимости продукции и доходы региональных бюджетов от налога на прибыль - а это ключевой доход - существенно могут уменьшиться. Поэтому мы должны совместными усилиями найти решение с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации цен на бензин и дизельное топливо. Это необходимо сделать прямо сейчас", - сказал он.

Козак отметил, что пока оснований для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты нет.

Инфографика Динамика цен на бензин в России

Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

 

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