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Глава ЦСКА заявил, что ФАС дала разрешение оформить его права на "Росгосстрах Жизнь"

Экономика и бизнес
13 июня, 13:56 UTC+3

Права на "Росгосстрах Жизнь" Евгению Гинеру в конце 2015 года были переданы на основании deed of trust, рассказал бывший владелец "Росгосстраха"

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Глава ПФК ЦСКА Евгений Гинер

Глава ПФК ЦСКА Евгений Гинер

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава ПФК ЦСКА Евгений Гинер, который в апреле назвал себя хозяином "Росгосстрах Жизни", заявил, что ФАС дала разрешение оформить его права на владение компанией. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Сейчас мы уже получили разрешение от ФАС", - сказал он, добавив, что теперь планируется согласование с ЦБ.

По словам бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова, права на "Росгосстрах Жизнь" Гинеру в конце 2015 года были переданы на основании deed of trust (передача права собственности), сейчас собственность приводится в соответствие с российским законодательством. Гинер в апреле объявил сотрудникам "Росгосстрах Жизни", что уже два года является хозяином компании, видео с его выступлением опубликовала газета "Ведомости". В документах компании указано, что бенефициаром является Алхас Сангулия.

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