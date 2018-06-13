Глава ЦСКА заявил, что ФАС дала разрешение оформить его права на "Росгосстрах Жизнь"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава ПФК ЦСКА Евгений Гинер, который в апреле назвал себя хозяином "Росгосстрах Жизни", заявил, что ФАС дала разрешение оформить его права на владение компанией. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Сейчас мы уже получили разрешение от ФАС", - сказал он, добавив, что теперь планируется согласование с ЦБ.

По словам бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова, права на "Росгосстрах Жизнь" Гинеру в конце 2015 года были переданы на основании deed of trust (передача права собственности), сейчас собственность приводится в соответствие с российским законодательством. Гинер в апреле объявил сотрудникам "Росгосстрах Жизни", что уже два года является хозяином компании, видео с его выступлением опубликовала газета "Ведомости". В документах компании указано, что бенефициаром является Алхас Сангулия.