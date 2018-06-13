Более 37 млн человек ожидается в Екатеринбурге при проведении ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время презентации заявки России на проведение выставки ЭКСПО-2025 году в Екатеринбурге, на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок © Доминик Бутен/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают, что в случае проведения всемирной выставки ЭКСПО в Екатеринбурге в 2025 году ее посетят более 37 млн человек. Об этом сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) в Париже.

Российская делегация во главе с министром финансом РФ Антоном Силуановым представила в среду в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Помимо Екатеринбурга, на проведение выставки претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Принимающая страна будет выбрана в ноябре 2018 года.

"Повышенный интерес к российской заявке дает нам основание рассчитывать на то, что выставку в Екатеринбурге посетят более 37 млн человек. Разумеется, это не только жители России. Столица Урала готова принять гостей со всех стран и континентов", - сказал он.

Куйвашев добавил, что опыт, который получит город во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, будет использован при проведении ЭКСПО. "Подготовка в мировому первенству существенно расширила наши возможности по проведению крупнейших международных мероприятий. Чемпионат даст нам еще одну возможность протестировать модернизированную городскую инфраструктуру и наработать новый опыт, который будет использован при организации ЭКСПО-2025", - добавил он.

Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируют провести в период с 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Екатеринбурга в России выставка пройдет впервые. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Согласно проекту проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, предлагаемая для размещения площадка выставки площадью более 500 га будет располагаться в западной части города рядом с Верх-Исетским прудом. На площадке для проведения ЭКСПО разместятся более 100 павильонов. Место проведения выставки превратится в многофункциональный городской район с различными объектами розничной торговли, жилой и образовательной инфраструктуры.