В КБР в первом квартале 2018 года отметили положительный индекс промышленного производства

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии (КБР) в первом квартале 2018 года составил 100,3%, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев. Он отметил, что весомый вклад в рост внутреннего регионального продукта (ВРП) внесли промышленный комплекс и строительная отрасль.

"Индекс промышленного производства за 2017 год в КБР составил 100,8%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 36,1 млрд рублей. Индекс промышленного производства в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года составил 100,3%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 8,7 млрд рублей", - сказал Рахаев.

Рост индекса промышленного производства отмечен по 15 из 19 видов деятельности многоотраслевого промышленного комплекса республики, который включает в себя предприятия пищевой промышленности, машиностроения, цветной металлургии, химической, легкой, деревообрабатывающей и прочих отраслей.

По его определению, одной из важнейших отраслей материального производства, состояние которой во многом определяет уровень развития общества является строительный комплекс. "За последние пять лет общий объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" составил более 55 млрд рублей, а объем ввода жилья на территории КБР увеличился почти в полтора раза", - уточнил министр.

В прошедшем году в регионе реализовывали мероприятия республиканской адресной инвестиционной программы, охватывающей все социально значимые сферы жизни общества. "В результате было введено в эксплуатацию четыре объекта здравоохранения, один объект образования, девять спортивных объектов, два в газоснабжении и пять объектов в водоснабжении и водоотведении, построено 11 домов культуры в сельских населенных пунктах республики. В ближайшие годы планируется усилить работу по созданию сети современных социальных объектов и реконструкции имеющихся", - резюмировал собеседник агентства.