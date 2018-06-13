Путин считает возможным увеличить добычу газа в Боливии и расширить ВТС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным расширить взаимодействие с Боливией в военно-технической сфере и в добыче газа.

"У нас обсуждаются возможности расширения взаимодействия в военно-технической сфере", - сказал глава российского государства на встрече в Кремле с президентом Боливии Эво Моралесом.

Также Путин обратил внимание на работу "Газпрома" на двух месторождениях в Боливии. "Добыча 2,5 млрд куб м газа, сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза", - отметил президент РФ.

Говоря о взаимодействии в энергетической сфере, президент РФ упомянул Центр ядерных исследований, который создает Росатом в Боливии.

По мнению российского лидера, также может быть расширен спектр поставляемых в Боливию российских товаров. "Мы поставляем автомобильную технику, лекарственные препараты, есть возможность расширить эту номенклатуру", - полагает он.

"Отношения наши развиваются, и сегодня зафиксируем в совместном заявлении все направления нашего взаимодействия", - подчеркнул Путин.