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Запрет на продажу земли ввели в Вологодской области в интересах обманутых дольщиков

Экономика и бизнес
13 июня, 15:53 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 13, июня. /ТАСС

Местные власти намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков к 2021 году

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ВОЛОГДА, 13 июня. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о запрете на продажу земельных участков застройщикам в ряде муниципалитетов региона до полного решения проблем обманутых дольщиков. Их остается в области почти 300 человек, сообщил в среду руководитель региона.

"Принятый в октябре 2017 года закон о поддержке обманутых дольщиков подразумевает поддержку стройкомпаний и выделение бесплатных земельных участков под строительство жилья и предоставление квартир обманутым дольщикам. Этот закон уже работает, на недавнем инвестиционном совете принято решение о предоставлении земельных участков для достройки двух домов для решения вопросов по 12 обманутым дольщикам, но в реестре пострадавших еще числится почти 300 человек, проблему надо решать. Поручаю ввести запрет продажи земельных участков в Череповце, Вологде, Шекснинском и Вологодском районах, пока не будут решены вопросы со всеми дольщиками в этих муниципалитетах", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, в регионе насчитывается 80 компаний-застройщиков, заключено почти пять тыс. договоров о долевом участии в строительстве. На 13 июня в реестре пострадавших граждан значится почти 300 человек по 16 проблемным домам. "Все высвобождаемые земельные участки в указанных муниципалитетах, где есть обманутые дольщики, сначала должны предлагаться инвесторам для строительства жилья и обеспечения квартирами пострадавших граждан", - распорядился губернатор.

Ранее сообщалось, что правительство Вологодской области планировало полностью решить проблему обманутых дольщиков к 2021 году. В 2018 году планируется решить вопрос по шести проблемным домам, в 2019 году - еще по пяти домам, в 2020 году - по остальным проблемным объектам.

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