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Новую систему пенсионных накоплений вынесут на общественное обсуждение в течение 2 месяцев

Экономика и бизнес
13 июня, 15:59 UTC+3

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что законопроект о системе индивидуального пенсионного капитала может попасть в Госдуму и быть принят до конца осенней сессии

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Законопроект о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может быть вынесен на общественное обсуждение в течение одного-двух месяцев. В Госдуму документ может попасть уже в осеннюю сессию, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных негосударственным пенсионным фондам.

"Я считаю, что мы должны представить на общественное обсуждение в том или ином формате законопроект в течение одно-двух месяцев", - сказал он.

По словам Моисеева, законопроект может попасть в Госдуму и быть принят до конца осенней сессии.

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Моисеев, Алексей Владимирович
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