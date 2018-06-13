Новую систему пенсионных накоплений вынесут на общественное обсуждение в течение 2 месяцев

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Законопроект о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может быть вынесен на общественное обсуждение в течение одного-двух месяцев. В Госдуму документ может попасть уже в осеннюю сессию, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных негосударственным пенсионным фондам.

"Я считаю, что мы должны представить на общественное обсуждение в том или ином формате законопроект в течение одно-двух месяцев", - сказал он.

По словам Моисеева, законопроект может попасть в Госдуму и быть принят до конца осенней сессии.