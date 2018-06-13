Банки готовы отсрочить погашение кредитов пострадавшим при пожаре ТЦ в Казани бизнесменам

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Банки готовы реструктурировать кредиты или перенести часть платежей предпринимателям торгового центра (ТЦ) "Порт" в Казани, где произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова по итогам встречи с представителями татарстанских и федеральных банков, а также Нацбанка Татарстана.

"Предпринимателям ТЦ "Порт", имеющим кредиты, реструктурируют долги и перенесут часть платежей. Общая сумма обязательств погорельцев ТЦ "Порт" перед банками оценивается на сегодня в 150 млн 487 тыс. 329 рублей. Среди банков-кредиторов Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ, АК Барс Банк, Ренессанс Кредит, Росбанк, Россельхозбанк, Хоум Кредит, Банк Казани и ряд других банков", - отмечается в сообщении.

На текущий момент о задолженностях и необходимости реструктуризации заявили около 200 предпринимателей. "Это не конечная цифра. По словам предпринимателей, у всех 400 пострадавших торговцев есть кредиты - сбор информации о задолженностях продолжается", - говорится в сообщении.

Пожар в здании ТЦ "Порт" в Казани начался утром 5 июня 2018 года, возгорание удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Из здания эвакуировано 20 человек - охрана, персонал и посетители. Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Оптово-розничный центр "Порт" расположен на юго-востоке Казани, он состоит из трех корпусов, объединенных под одной крышей. В корпусе "Б", где произошел пожар, расположены кафе и рестораны, также здесь проводятся детские праздники. "Порт" был открыт в 2015 году, общая площадь здания составляет 30 тыс. кв. м, из них 17 тыс. сдаются в аренду. Якорный арендатор - супермаркет французской группы "Ашан", расположенный в корпусе "А".