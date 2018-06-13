Строительство животноводческих ферм под Псковом начнется в 2019 году

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Около 13 млрд рублей вложит агрохолдинг ООО "Слактис" в строительство животноводческих комплексов в Новосокольническом и Великолукском районах Псковской области. Возведение площадей начнется в следующем году, сообщил ТАСС начальник регионального управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов.

"Агрохолдинг "Слактис" намерен инвестировать порядка 13 млрд рублей и на эти деньги построить животноводческие и тепличные комплексы, откормочную ферму. <..> В следующем году инвестор начнет строительство новых объектов молочного животноводства. Они сейчас выпускают много новых сортов сыров, они самые лучшие в РФ, в основном поставляют их в Москву", - пояснил собеседник агентства.

Агропромышленный холдинг "Слактис" - это четыре современных молочно-товарных комплекса с общим производством молока более 170 тонн в сутки. Поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 10 тыс. голов. ООО "Слактис" имеет статус племенного завода. На производствах агрохолдинга работает порядка 1 тыс. человек, на сегодняшний день доля "Слактиса" в производстве молока в Псковской области превышает 25%.