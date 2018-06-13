Аграрии Псковской области введут в оборот 10 тыс. га неиспользуемых земель в 2018 году

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Псковской области в 2018 году введут в оборот порядка 10 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, что на 2,5 тыс. га меньше, чем было освоено в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов.

"В этом году сельхозтоваропроизводителями Псковской области будет введено в сельхозоборот 10 тыс. га неиспользуемых земель. На эти цели было выделено из федерального и регионального бюджетов 75 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.

Земли сельхозназначения в Псковской области занимают чуть меньше половины ее территории. Общая площадь региона составляет более 5,5 млн га , на данный момент порядка 240 тыс. га земель остаются неиспользованными. В прошлом году в Псковской области было введено в оборот 12,5 тыс. га, на эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено почти 160 млн рублей. Вопрос увеличения площади пахотных земель является одним из приоритетных для руководства региона.

"Работа по вводу земель в оборот ведется в рамках программы по мелиорации, она началась реализовываться в регионе с 2015 года. Инвесторы создают проект, вводят землю в эксплуатацию, затем реализуют проект, и затем обращаются к властям за компенсацией. В этом году за один гектар, введенный в оборот, хозяйственники получают по 7,5 тыс. рублей", - резюмировал Романов.

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране не используется почти 40 млн га земель, около 10 млн га из этого объема можно вернуть в сельхозоборот. Ранее президент РФ Владимир Путин, заявлял о том, что страна должна ввести в оборот миллионы гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, и давал правительству поручение, согласно которому Россия должна к 2020 году полностью обеспечивать себя продовольствием.