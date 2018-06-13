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Глава "Нафтогаза" пригрозил премьеру Украины отключить газ почти в 130 населенных пунктах

Экономика и бизнес
13 июня, 19:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

Уточняется, что такое решение может затронуть населенные пункты в 16 регионах страны

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе для конечных потребителей плату за использование сетей компании и ее предприятий. Об этом говорится в письме главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - говорится в письме, копию которого публикует агентство "Украинские новости".

Коболев подчеркнул, что "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительной системы и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством. "Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы - нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - считает он.

По данным "Нафтогаза", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Таким образом, "Нафтогаз" не может получить от потребителей плату за использование своих газопроводов.

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