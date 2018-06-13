Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в среду показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,04% - до 2270,73 пункта, РТС вырос на 0,49%, до 1147,57 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,81%, до 62,31 рубля, курс евро - на 0,82% и составил 73,42 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,66% - до $76,38 за баррель.

"Завтра индекс Мосбиржи попробует вернуться к уровню 2300 пунктов, индекс РТС останется вблизи текущей отметки. Рублевые пары продолжат торговаться в боковике, пара доллар/ рубль протестирует отметку 62 рубля, пара евро/рубль - уровень 73 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.