Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

Экономика и бизнес
13 июня, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Индекс Мосбиржи снизился до 2270,73 пункта, индекс РТС вырос до 1147,57 пункта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в среду показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,04% - до 2270,73 пункта, РТС вырос на 0,49%, до 1147,57 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,81%, до 62,31 рубля, курс евро - на 0,82% и составил 73,42 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,66% - до $76,38 за баррель.

"Завтра индекс Мосбиржи попробует вернуться к уровню 2300 пунктов, индекс РТС останется вблизи текущей отметки. Рублевые пары продолжат торговаться в боковике, пара доллар/ рубль протестирует отметку 62 рубля, пара евро/рубль - уровень 73 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
2
Сеть "Теремок" закрывает свои рестораны в США
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Путин освободил Клименко от должности советника президента
7
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости