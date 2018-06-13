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Президент Боливии: неопротекционизм США противоречит их заявлениям о свободном рынке

Экономика и бизнес
13 июня, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Эво Моралес считает, что такая политика Вашингтона улучшает положение только узкого круга лиц, но не самой страны

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Неопротекционистская политика Вашингтона противоречит его более ранней политике, пропагандирующей открытость в экономике. Такое мнение в среду высказал президент Боливии Эво Моралес, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нас удивляет, что страна, выступающая за развитие свободного рынка, является неопротекционистом. Правые силы в Латинской Америке уже не знают, за кем им следовать, ведь раньше они шли за США", - сказал он.

"Американский неопротекционизм улучшает положение не США, а лишь узкого круга лиц в Соединенных Штатах, создает благоприятные условия в торговле только для тех предпринимателей, которые ведут дела с Китаем и Европой. Это все экономическая политика, и здесь есть очень глубокие противоречия", - продолжил президент.

По его мнению, политика США "не гарантирует ни жизнь, ни сохранность матери-земли, ни улучшение условий жизни для будущих поколений". Он также выразил сожаление о решении Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату.

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