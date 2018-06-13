Швеция разъяснила Украине, почему дала согласие на прокладку "Северного потока - 2"

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Швеция не может препятствовать строительству "Северного потока - 2", поскольку газопровод будет проложен не в пределах территориальных вод страны. Об этом заявил в среду посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем.

"Газопровод будет проложен за пределами территориальных вод Швеции, в так называемой исключительной экономической зоне, то есть в международных водах. Это означает, что мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву. Она дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства", - написал посол в своей статье для "Европейской правды".

Дипломат отмечает, что решение шведского правительства дать согласие на определение трассы для прокладки "Северного потока - 2" в шведской исключительной экономической зоне в Балтийском море вызвало негативную реакцию на Украине.

"Я несомненно могу понять такую реакцию, поскольку строительство данного газопровода может иметь негативные последствия для Украины как транзитного государства для российского газа в страны Евросоюза и негативно повлиять на достижение целей энергетической политики ЕС", - отмечает Хагстрем, добавив, что правительство Швеции также критически относится к данному проекту, в том числе в части потенциально негативных последствий для Украины.

Однако, продолжил посол, согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. "Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов". Юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от юридических норм в территориальных водах, что в случае "Северного потока-2" применительно только к России, Германии и Дании", - разъяснил Хагстрем.

При этом он заявил, что "для Швеции соблюдение норм международного права является не только юридическим обязательством, но и основополагающим интересом безопасности. И мы ожидаем такого же подхода от всех других государств".

Дипломат также отметил, что Швеция не имеет экономических интересов в этом газопроводе. "Швеция не подключена к "Северному потоку-1", и у нас нет планов в этом направлении. Газ покрывает всего 2% от наших энергетических нужд (весь газ поступает через газопровод из Дании). Учитывая наше решение в будущем прекратить использование ископаемого топлива, мы не планируем увеличить потребление природного газа в Швеции. И газопровод за пределами наших территориальных вод не дает нам каких бы то ни было экономических преимуществ", - пишет шведский посол.