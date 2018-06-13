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Bloomberg: Siemens рассматривает продажу подразделения по производству газовых турбин

Экономика и бизнес
13 июня, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее в концерне объявили о сокращении почти 7 тыс. рабочих мест

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Цех сборки газотурбинного двигателя на территории завода "Сименс технологии газовых турбин"

Цех сборки газотурбинного двигателя на территории завода "Сименс технологии газовых турбин"

© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Германский концерн Siemens рассматривает возможность продажи подразделения по производству газовых турбин из-за уменьшения числа заказов на фоне перехода отрасли к возобновляемым источникам энергии. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, дискуссии начались после того, как в ноябре 2017 года концерн объявил о сокращении почти 7 тыс. рабочих мест. Компания рассматривает ряд стратегических вариантов, в числе которых и объединение с конкурентами. Источники агентства отметили, что окончательное решение еще не принято, не исключено также, что компания сможет пережить спад в отрасли и сохранить бизнес.

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В концерне эту информацию не прокомментировали, отмечает Bloomberg.

В начале ноября глава Siemens Джо Кэзер заявил, что намерен сократить производственные мощности в сегменте энергетического и газового оборудования. По его данным, количество заказов на большие газовые турбины за последние 7 лет сократилось почти втрое. При этом глава кадрового управления концерна Жанин Кугель отметила, что компания изучает меры, чтобы по возможности избежать увольнений и закрытия предприятий.

Siemens AG - один из ведущих производителей электроники и электротехники, действующий в таких областях как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт и здравоохранение. В настоящее время в компании по всему миру работают около 342 тыс. человек, включая 114 тыс. - в Германии.

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