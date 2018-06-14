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Reuters: Apple примет меры, чтобы затруднить взлом iPhone специальным оборудованием

Экономика и бизнес
14 июня, 0:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Согласно новому изменению, если устройство не разблокировали в течение часа, передача информации между ним и компьютером по USB-соединению отключится

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Компания Apple примет меры, чтобы затруднить получение несанкционированного доступа к ее смартфонам iPhone. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Компания намерена внести изменения в операционную систему смартфонов, чтобы, если устройство не разблокировали в течение часа, передача информации между ним и компьютером по USB-соединению отключалась. Представители Apple сообщили агентству, что пытаются таким образом защитить личные данные владельцев iPhone от преступников и шпионов. Кроме того, компания ориентируется на пользователей, которые живут в странах, где власти могут произвольно изымать у людей смартфоны. Изменения будут реализованы в мобильной операционной системе iOS12 и одной из последующих версий iOS11.

В публикации констатируется, что ряд фирм выпускают в настоящее время оборудование, которое позволяет с помощью USB-соединения изменить настройки систем безопасности iPhone, касающиеся ограничений на попытки ввести верный пароль. Метод получает широкое распространение.

Агентство приводит выдержку из полученного заявления Apple, в котором отмечается, что компания "постоянно укрепляет системы безопасности в каждом из своих продуктов, чтобы защитить клиентов от хакеров, тех, кто пытается похитить персональные данные и вторгнуться в личную жизнь". Компания также заверила, что с уважением относится к работе правоохранительных органов и не пытается затруднить их работу. В компании не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить приведенную в материале агентства информацию.

Apple, как и другие технологические компании, придают особое значение шифрованию данных пользователей и другим системам защиты личной информации. В прошлом это не раз приводило к конфликтам с правоохранительными органами. К примеру, в прошлом году Apple оказалась в центре скандала, так как отказалась выполнять некоторые из требований властей США в связи с расследованием теракта в Калифорнии.

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