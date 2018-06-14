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Comcast готов купить активы 21st Century Fox за $65 млрд

Экономика и бизнес
14 июня, 2:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Компания рассчитывает заплатить по $35 за акцию

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© Joy Asico/Comcast via AP Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast готов за $65 млрд приобрести активы холдинга 21st Century Fox, на которые претендует компания The Walt Disney Company. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Comcast.

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В документе отмечается, что соответствующее предложение официально направлено в совет директоров 21st Century Fox. Comcast рассчитывает заплатить по $35 за акцию 21st Century Fox. Компания подчеркивает, что ее предложение более выгодно, чем то, которое ранее сделала The Walt Disney Company. Последняя в 2017 году заявляла о готовности купить активы 21st Century Fox за $52,4 млрд.

В Comcast уверены, что "предлагаемая транзакция своевременно получит все необходимые разрешения со стороны регулирующих органов". В компании подчеркнули, что вероятность этого выше, чем в случае со сделкой, заключения которой добивается The Walt Disney Company. Совет директоров Comcast уже одобрил предложение, голосование акционеров конгломерата для этого не требуется.

В настоящее время 21st Century Fox принадлежит магнату Руперту Мердоку. По сведениям СМИ, он намерен в будущем объединить активы, которые останутся после продажи 21st Century Fox, со своей компанией News Corp. Последняя владеет газетой The Wall Street Journal.

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