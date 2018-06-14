Министерство сельского хозяйства Амурской области возглавил известный в регионе бизнесмен

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель крупного сельхозпредприятия Олег Турков возглавил министерство сельского хозяйства Амурской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"Министерство сельского хозяйства возглавил Олег Турков. К работе в правительстве он приступил с сегодняшнего дня. Олег Турков - коренной амурчанин, работал в различных коммерческих организациях, в последние годы руководил одним из крупных сельхозпредприятий региона - "Амурский бройлер", - говорится в сообщении.

До назначения на должность министра Олег Турков был депутатом Законодательного собрания Амурской области, являлся членом комитета по вопросам социальной политики.

"Первое - мы должны создать все условия для нормальной работы наших коммерческих предприятий, которые занимаются всеми видами сельскохозяйственных работ - будь то растениеводство, животноводство, птицеводство. Второе - необходимо решать текущие проблемы, которые связаны с экспортом нашей продукции в Китай. Третье - решать вопросы, связанные с финансированием, и другие текущие вопросы и проблемы", - сказал ТАСС Турков.

Сельское хозяйство - ведущая отрасль Амурской области. В прошлом году аграрии региона собрали рекордный урожай сои, чей намолот составил 1,3 тыс. т. Также в прошлом году власти Китая сняли запрет на ввоз российской пшеницы из Амурской области, что стало причиной увеличения посевных площадей в 2018 году.

Экс-министры

В октябре 2015 года Благовещенский городской суд отстранил от должности министра сельского хозяйства Сергея Вологдина, чиновник подозревался в преступлении по статьям - "Мошенничество в крупном размере" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов". В этот же период было возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием экс-чиновника - Вологдин за рулем автомобиля насмерть сбил женщину-пешехода.

В июне 2016 года Благовещенский городской суд, рассмотрев уголовные дела в отношении экс-министра сельского хозяйства Амурской области Сергея Вологдина, назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. До назначения на пост министра Туркова, обязанности министра исполнял Андрей Таран.