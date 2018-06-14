В Адыгее разработают предложения по снижению цен на топливо

МАЙКОП, 14 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи разработают предложения по снижению розничных цен на моторное топливо. Соответствующее поручение глава республики Мурат Кумпилов дал областному кабинету министров по итогам межрегионального совещания с вице-премьером Дмитрием Козаком, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства Адыгеи.

"Поставлена задача подготовить предложения по снижению розничных цен на моторное топливо, уточнить запасы топлива в республике, вести регулярный мониторинг цен на нефтепродукты и включить в данную работу активистов ОНФ", - сказали в пресс-службе и добавили, что по этому вопросу будет проведено совещание с соответствующими ведомствами и поставщиками нефтепродуктов в республику.

В пресс-службе отметили, что в ходе совещания Козак поручил регионам проводить мониторинг цен на нефтепродукты и обо всех нарушениях сообщать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

"Ситуация на рынке нефтепродуктов в целом по стране стабилизировалась, но география этих показателей неравномерна. Мы все прекрасно понимаем, что такой рост цен - удар по другим секторам экономики, по регионам, потому что повышение цен на моторное топливо - это удар по региональному бюджету", - подчеркнул он.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2%. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, а также отменило решение о повышении акцизов на 700 рублей с 1 июля.