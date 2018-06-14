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Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. сотрудников

Экономика и бизнес
14 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что такая мера позволит производителю двигателей экономить по $536 млн в год

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ТАСС, 14 июня. Британская компания по производству двигателей Rolls-Royce Holdings намерена сократить 4,6 тыс. сотрудников к 2020 году. Такая мера позволит производителю экономить по £400 млн ($536 млн) в год, сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Эти изменения помогут нам обеспечить в средней и долгосрочной перспективе приток денежных средств, превышающий наши краткосрочные амбиции примерно на £1 млрд [около $1,3 млрд] к 2020 году", - заявил глава Rolls-Royce Уоррен Ист.

На настоящий момент на Rolls-Royce работают 55 тыс. человек, 26 тыс. из них проживают в Великобритании.

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