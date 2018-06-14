Эксперты разошлись во мнении по ставке ЦБ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Совету директоров Банка России на заседании 15 июня предстоит непростой выбор: сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых или снизить ее на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

По их мнению, сейчас присутствуют факторы как для сохранения денежно-кредитной политики неизменной, так и для возобновления снижения ключевой ставки, которую регулятор 27 апреля оставил на прежнем уровне. Тогда ЦБ обратил внимание на неопределенность вокруг дальнейшего влияния снижения рубля и геополитической напряженности на инфляционные ожидания. Решение по ставке в конце апреля принималось в резко изменившихся условиях - 6 апреля США ввели в отношении России новые санкции, обрушив российские ценные бумаги и ослабив рубль.

Под апрельские санкции попали 38 юридических и физических лиц, включая российских чиновников и крупных бизнесменов. Сильнее всего американские ограничения отразились на Олеге Дерипаске - из 12 частных компаний, подпавших под санкции, восемь принадлежат ему, в том числе публичные En+ и UC Rusal.

Хотя новые американские санкции коснулись лишь определенных компаний, решение США вызвало резкий рост волатильности на всем российском рынке. В первый рабочий день после введения санкций - 9 апреля - российские индексы Мосбиржи и РТС падали на 10%, а на неделе после объявления о новых рестрикциях США рубль опускался ниже уровня в 65 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

"Смягчить нельзя оставить"

Рынок разделился пополам, размышляя о решении по ставке, которое ЦБ предстоит принять 15 июня. Главными аргументами аналитиков, ожидающих сохранения ставки на прежнем уровне, являются инфляционные риски, о которых говорилось в релизе ЦБ по итогам апрельского заседания. Однако помимо снижения курса рубля и геополитической напряженности в апреле, сейчас добавился еще один фактор - резкий рост цен на бензин. И если снижение рубля к доллару, которое в апреле составило 10%, сейчас уже прекратилось, то рост цен на бензин может дополнить картину инфляционных рисков.

"Мы полагаем, что ЦБ оставит ставку неизменной, потому что уже два негативных события произошли за последние месяцы - это ослабление рубля и резкий рост цен на бензин. Поэтому с учетом обеспокоенности ЦБ этими двумя факторами, мы полагаем, что ЦБ будет достаточно сдержанным", - сказал макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2%. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, а также отменило решение о повышении акцизов на 700 рублей с 1 июля.

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, в июне для выжидательной позиции Банка России имеется ряд причин, поэтому регулятор не сможет пренебречь имеющимися инфляционными рисками и сохранит ставку на уровне 7,25%. Соснова считает, что мировая конъюнктура, несмотря на санкционное давление, на текущий момент относительно благоприятна, во многом благодаря 15-процентному росту цен на нефть во втором квартале 2018 года. Внутренние же условия характеризуются повышением инфляционных рисков, указывает эксперт.

"Главной угрозой видится рост цен на топливо на внутреннем рынке, а также ослабление рубля вследствие усиления геополитической напряженности между США и Россией. Правда, к серьезному росту инфляционных ожиданий текущие темпы роста цен на топливо и ослабления рубля вряд ли могут привести. Тем не менее, эти факторы невозможно проигнорировать, а также и то, что во втором полугодии 2018 года прогнозируется ускорение инфляции", - полагает аналитик.

Факторы в пользу снижения ставки

Несмотря на появление новых рисков для инфляции, которые могут удержать ЦБ от снижения ставки, половина экспертов полагает, что причины для снижения сейчас более фундаментальные, а ослабление рубля в апреле и рост цен на бензин являются менее значимыми факторами, влияние которых не окажется долгосрочным.

"На наш взгляд, на пятничном заседании Банка России регулятор может принять решение о снижении ставки до 7% и о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике. Полагаем, что в данный момент у ЦБ есть место для такого маневра: инфляция удерживается на низких уровнях в 2,4%, курс рубля демонстрирует устойчивость к санкционному давлению, экономический рост остается довольно скромным и нуждается в стимуляции", - считает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

Банк России в релизе по ключевой ставке 27 апреля отмечал, что будет принимать решения по ключевой ставке, исходя из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза. При этом первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева 6 июня заявляла, что динамика инфляции в России создает запас для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

"Риски, конечно, в обе стороны есть. Но мы ждем снижения ключевой ставки - как основной сценарий - на 25 б.п. Есть, конечно, очень большие неопределенности, но есть предпосылки для снижения ставки", - сказал главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Почему рынок раскололся напополам

Рынок разделился во мнении относительно решения ЦБ по ставке 15 июня из-за противоречивого влияния внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы - фундаментальные макроэкономические показатели - говорят в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки, а внешние факторы, связанные с геополитикой и новыми инфляционными рисками со стороны рубля и цен на бензин, свидетельствуют в пользу паузы в решении по ставке. Именно поэтому ЦБ поставлен перед выбором - понизить ставку сейчас или переждать и оценить влияние внешних рисков.

"Рынок разделился, и это связано с двумя вещами. Инфляция низкая, явно ниже, чем предполагал изначально ЦБ. Было некоторое ускорение с начала года, но оно укладывается если не в рамки статистической погрешности, то указывает на то, что ослабление рубля, неопределенность какая-то и ускорение заработных плат сказались пока очень ограниченно на росте цен. Плюс инфляционные ожидания либо снижаются, либо стабильны. И если посмотреть по уровню реальных процентных ставок, то ЦБ должен снижать ставку, потому что денежно-кредитная политика пока умеренно жесткая и до нейтральной еще достаточно далеко", - поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Однако, по его мнению, внешние факторы могут удерживать от снижения ключевой ставки. В частности, эксперт отметил, что снижение в момент глобальной тенденции на ослабление валют развивающихся стран, в том числе и РФ, может нести риски.

"Но сейчас такой риск рассматривается как гипотетический, потому что если посмотреть на российские макроиндикаторы с точки зрения кредитного качества, то на самом деле все замечательно. По суверенным кредитным метрикам Россия остается одним из лучших рынков среди всех развивающихся стран. Поэтому противоречивость в том, что с одной стороны у ЦБ есть все внутренние условия для снижения ставок, но при этом внешние факторы говорят о том, что иностранные инвесторы могут неправильно это понять, с точки зрения того, не увеличивает ли это риски по экономике", - говорит эксперт.

Прогнозы уровня ставки

Бинбанк - 7,00%.

"Ренессанс Капитал" - 7,00%.

JP Morgan - 7,25%.

Sberbank CIB - 7,00%.

Citibank - 7,25%.

"ФК Открытие" - 7,25%.

BofA Merrill Lynch - 7,00%.

Morgan Stanley - 7,25%.

ФГ БКС - 7,25%.

"ВТБ Капитал" - 7,00%.