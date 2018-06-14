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Медведев поручил направить законопроекты по налогам и пенсиям в Госдуму в ближайшее время

Экономика и бизнес
14 июня, 13:27 дата обновления: 14 июня, 13:44 UTC+3

Премьер-министр также призвал плотно и конструктивно работать с парламентом

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Все законопроекты по налогам и пенсиям должны быть направлены в Госдуму в ближайшее время Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Все законопроекты, все сопроводительные документы должны быть направлены в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы наши коллеги-депутаты могли до конца весенней сессии рассмотреть их в первом чтении. Поэтому прошу всех профильных министров и заместителей председателя правительства, аппарат правительства заняться этим в приоритетном порядке, плотно и конструктивно работать с парламентом", - сказал Медведев.

Обращаясь к парламентариям, глава правительства выразил надежду, что парламент эти инициативы поддержит и партия "Единая Россия" также предпримет все усилия для поддержки этих законопроектов".

"Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет. Нам необходимо заниматься практической работой по выполнению национальных целей развития. Это единственно возможный путь к успеху - это принципиальная позиция правительства и президента", - заключил Медведев.

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