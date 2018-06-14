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Медведев: тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30%

Экономика и бизнес
14 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам главы кабмина, также предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне 0,5% ВВП и зачислять эти средства в специально создаваемый Фонд развития

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. "Инициативы, которые мы сегодня рассматриваем, предполагают и ряд существенных налоговых послаблений. Во-первых, предлагается закрепить наконец на постоянной основе применяемые сейчас в качестве льготных тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС - на уровне 30%", - сказал Медведев.

Наряду с этими мерами, по словам главы кабмина, "предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне 0,5% ВВП и зачислять эти средства в специально создаваемый Фонд развития, чтобы осуществлять инвестиционные расходы на выполнение нового майского указа президента".

Медведев подчеркнул, что обсуждаемые налоговые меры "позволят обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития и поддержать экономический рост, будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства". Инициативы в части налогов также предстоит рассмотреть на российской трехсторонней комиссии, добавил премьер-министр.

"Считаю правильным в случае, если эти инициативы будут приняты, если они вступят в силу, зафиксировать новую налоговую конфигурацию на ближайшие шесть лет. Мы придерживались такого подхода в предыдущий период, и в целом он себя оправдал", - резюмировал глава кабмина.

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