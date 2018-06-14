ТАСС, 14 июня. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с €60 млрд до €30 млрд в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до €15 млрд в месяц, сообщил ЕЦБ в итоговом заявлении, опубликованном после заседания Совета управляющих регулятора. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 года.

Программа выкупа активов

ЕЦБ с октября 2018 года сократит объем программы выкупа активов до €15 млрд евро с €30 млрд.

При этом действие программы выкупа продлится до декабря 2018 года, а ставки останутся неизменными до лета 2019 года.

"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что после сентября 2018 года при условии поступления статистических данных, подтверждающих среднесрочные прогнозы инфляции совета, ежемесячные объемы покупок чистых активов будут сокращены до €15 млрд до конца декабря 2018 года, а затем покупки прекратятся", - говорится в сообщении ЕЦБ.