Власти Петербурга заявили, что стадион на Крестовском острове доказал свою окупаемость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, на котором пройдет семь матчей чемпионата мира по футболу, доказал свою окупаемость. Об этом в четверг сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который курировал строительство стадиона.

"В последнем матче сезона 13 мая 2018 года, когда "Зенит" принимал "СКА Хабаровск", арену "Санкт-Петербург" посетил миллионный зритель. Доходы от стадиона, о которых официально заявил менеджмент "Газпрома", превысили 1 млрд рублей за неполный год с момента ввода в эксплуатацию. С точки зрения окупаемости, мы имеем абсолютно рентабельный проект", - сказал Албин.

Стадион "Санкт-Петербург" (известный также как "Зенит-Арена") на Крестовском острове начали возводить за счет средств бюджета в 2007 году. На объекте сменилось три подрядчика, а суды по решению финансовых вопросов, связанных с контрактами на стадион, ведутся до сих пор. Общие строительные работы завершились в декабре 2016 года, адаптацию арены под требования ФИФА завершили в июне 2017 года.

Летом 2017 года арена с раздвижной крышей и выдвижным полем приняла первые международные соревнования - Кубок конфедераций. Стадион передали на условиях концессии футбольному клубу "Зенит", и теперь он является домашней ареной команды. Последней суммой строительства стадиона назывались 45 млрд рублей.