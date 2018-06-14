Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Петербурга заявили, что стадион на Крестовском острове доказал свою окупаемость

Экономика и бизнес
14 июня, 17:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

По данным компании "Газпром", доходы от арены за неполный год превысили 1 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, на котором пройдет семь матчей чемпионата мира по футболу, доказал свою окупаемость. Об этом в четверг сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который курировал строительство стадиона.

"В последнем матче сезона 13 мая 2018 года, когда "Зенит" принимал "СКА Хабаровск", арену "Санкт-Петербург" посетил миллионный зритель. Доходы от стадиона, о которых официально заявил менеджмент "Газпрома", превысили 1 млрд рублей за неполный год с момента ввода в эксплуатацию. С точки зрения окупаемости, мы имеем абсолютно рентабельный проект", - сказал Албин.

Стадион "Санкт-Петербург" (известный также как "Зенит-Арена") на Крестовском острове начали возводить за счет средств бюджета в 2007 году. На объекте сменилось три подрядчика, а суды по решению финансовых вопросов, связанных с контрактами на стадион, ведутся до сих пор. Общие строительные работы завершились в декабре 2016 года, адаптацию арены под требования ФИФА завершили в июне 2017 года.

Летом 2017 года арена с раздвижной крышей и выдвижным полем приняла первые международные соревнования - Кубок конфедераций. Стадион передали на условиях концессии футбольному клубу "Зенит", и теперь он является домашней ареной команды. Последней суммой строительства стадиона назывались 45 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Биография Станислава Говорухина
5
СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Умер Станислав Говорухин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости