МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Компания IKEA рассматривает возможность открыть гипермаркет внутри МКАД, решение может быть принято в августе - сентябре этого года. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора IKEA в России Герхард Моритц.

"Да, у нас есть конкретные планы, но мы не хотели бы раскрывать подробности. Но интерес есть, как минимум один магазин большого формата. Мы надеемся к концу августа понять, какие форматы могут привлечь покупателей. Новые форматы сейчас прорабатываются, более ясно будет к концу финансового года - августу - сентябрю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее IKEA опровергла информацию, что ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России магазины ИКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.