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"Единая Россия" поддержит предложения правительства по пенсионной реформе

Экономика и бизнес
14 июня, 16:12 дата обновления: 14 июня, 16:23 UTC+3

Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" поддержит предложения правительства РФ о реформе пенсионной системы. Об этом заявил в четверг журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

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"Партия "Единая Россия", в первую очередь в лице депутатов Госдумы, региональных парламентариев, поддержит предложения правительства по реализации пенсионной реформы", - сказал он.

"Главный смысл пенсионной реформы, которая начинается в стране и будет идти не один год, - сделать жизнь людей после выхода на пенсию более комфортной, достойной и обеспеченной, данная реформа - это масштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее на принципиально новый, качественный уровень", - отметил секретарь генсовета.

По его словам, люди после окончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать не минимальную пенсию, на которую была "заточена" отечественная пенсионная система, разработанная в середине 1930-х годов, когда продолжительность жизни не дотягивала до возраста выхода на пенсию, а пенсию, которая бы отвечала современным представлениям о комфортной и достойной жизни.

При этом Турчак обратил внимание, что "процедура принятия федерального закона предусматривает широкое обсуждение в регионах". "Единая Россия" готова использовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта", - заверил он.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.

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