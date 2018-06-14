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Аксенов заявил, что проезд по федеральной трассе "Таврида" в Крыму будет бесплатным

Экономика и бизнес
14 июня, 17:15 UTC+3 КРАСНОПЕРЕКОПСК Крым/ 14, июня. /ТАСС

Проект реализуется за счет средств из федерального бюджета

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КРАСНОПЕРЕКОПСК / Республика Крым/, 14 июня. /ТАСС/. Проезд по федеральной трассе "Таврида", которую полностью закончат на Крымском полуострове к 2021 году, будет бесплатным. Об этом в четверг журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Да, бесплатный [проезд]. Здесь никаких вопросов. 100%, без вариантов", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.

Председатель Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов пояснил агентству, что проезд по трассе "Таврида" на всех участках будет бесплатным, "так как этот проект реализуется за счет средств федерального бюджета".

Строительство трассы "Таврида" разделено на семь этапов и две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (первый-четвертый этапы - 190 км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя (более 250 км) откроется в декабре 2020 года. По словам Аксенова, строительство идет по графику. "Первая очередь в двухполосном сообщении будет введена в эксплуатацию в декабре, рисков по "Тавриде" я не вижу", - сказал Аксенов.

После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов, тогда как сейчас время в пути между двумя этими городами занимает около четырех часов.

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