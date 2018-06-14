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Первый в СЗФО финский инкубатор стартапов LeanWorkshop стартовал в Пскове

Экономика и бизнес
14 июня, 18:00 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 14, июня. /ТАСС

С помощью интернет-ресурсов инкубатора предприниматели могут протестировать свои идеи и понять, насколько востребован их товар или услуга

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ПСКОВ, 14 июня. /ТАСС/. Инкубатор стартапов LeanWorkshop, который запускается совместно с финскими инвесторами, начал работу в Псковской области. Регион стал первым в СЗФО, где реализуется подобный проект, сообщила в четверг ТАСС директор Фонда гарантий и развития предпринимательства области Анастасия Иванова.

LeanWorkshop отличается от общепринятой модели бизнес-инкубаторов, которые сейчас распространены в России. Обычные бизнес-инкубаторы рассчитаны на уже существующий бизнес и помогают тем предпринимателям, которые имеют свое дело, а в LeanWorkshop могут прийти все стартаперы, имея лишь идею. Инкубатор стартапов бесплатно предоставляет всем участникам свои интернет-ресурсы, с их помощью предприниматели могут протестировать свои идеи и понять, насколько востребован их товар или услуга, пользуется ли она популярностью у аудитории. В случае успешного прохождения тестов начинающие бизнесмены получают инвестиции на реализацию своего дела.

"Инкубатор стартапов LeanWorkshop стартовал в Пскове, наш регион - первый в СЗФО, где запущены подобные технологии. Накануне в регион приехал представитель инвесторов, генеральный директор Digirockstars Venture fund (Финляндия) Туомо Самули. Он рассказал предпринимателям о том, какие возможности открываются перед ними после запуска своих стартапов и сообщил, что на начальном этапе псковские предприниматели могут получить до 150 тыс. евро в качестве инвестиций. А если предприниматель и его дело будет успешно, то объемы инвестиций могут быть неограниченными", - отметила собеседница агентства.

Иванова также добавила, что финские инвесторы готовы сотрудничать не только с местными стартаперами и предпринимателями, но и с Псковским государственным университетом. "Там будут проводиться семинары и лекции. Также финские инвесторы рассказали нашим предпринимателям, что больше всего стартапов запускается в сегменте разработки мобильных приложений, технологий здравоохранения, виртуальной реальности, но спектр сфер в Псковской области может быть другим", - резюмировала Иванова.

Ранее в фонде гарантий и развития предпринимательства Псковской области заявляли о том, что открытие LeanWorkshop повысит уровень занятости населения в регионе, будет способствовать развитию индустрии бизнес-услуг и инфраструктуры, образовательной сферы. Кроме того, запуск инкубатора стартапов позволит увеличить доходы бюджета Псковской области за счет дополнительных налоговых поступлений и привлечения прямых иностранных инвестиций в регион.

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