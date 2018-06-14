Эксперты: российские покупатели ОФЗ сократили спрос в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские покупатели облигаций федерального займа (ОФЗ), в число которых входят локальные банки, управляющие компании (УК) и НПФ, сократили спрос на эти бумаги в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке 15 июня, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, именно российские УК, НПФ и банки выкупили около 200 млрд в ОФЗ, которые нерезиденты продали в апреле. Однако теперь спрос российских участников рынка на ОФЗ сократился, и дальнейшее поведение инвесторов зависит уже от решения ЦБ по ключевой ставке.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что нерезиденты за апрель и май продали ОФЗ примерно на 200 млрд рублей, их доля снизилась с 34,5% до 31%. Распродажи начались после того, как 6 апреля 2018 года власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц.

Причины распродаж на 200 млрд рублей

"Отток средств нерезидентов из ОФЗ на 200 млрд руб. в апреле-мае был, на мой взгляд, разовым случаем. Катализатором продажи стало ужесточение санкционного режима в отношении РФ", - говорит старший аналитик, старший вице- президент Райффайзенбанка Денис Порывай.

По его словам, ОФЗ длительное время пользовались большим спросом со стороны нерезидентов из-за высокой реальной ставки на фоне общего притока денег в страны с развивающейся экономикой. Такая ситуация продолжалась в течение последних нескольких лет, доходность ОФЗ снижалась и нерезиденты зарабатывали как на разнице между рублевой и долларовой процентными ставками, так и на укреплении рубля.

"И тут произошли две вещи. С одной стороны ФРС повышает ставку, что способствует общему оттоку капитала из развивающихся стран - где-то сильнее, где-то слабее. Отток из России был, наверное, одним из самых слабых - особенно в сравнении с Бразилией, Турцией, Аргентиной, - потому что экономика РФ имеет одни из самых лучших кредитных показателей - положительное сальдо счета текущих операций, близкий к профициту федеральный бюджет, низкий размер госдолга, большие международные резервы - среди развивающихся стран. - поясняет Порывай. - И кроме того, в этот момент произошло событие в виде введения санкций против "Русала", который просто стал катализатором для фиксации полученной прибыли. Те деньги, которые собирались выйти из ОФЗ, решили выйти на этом негативном фоне, который точно не будет способствовать дальнейшему росту котировок. Я не думаю, что кто-то продавал, реально предполагая, что вслед за "Русалом" могут последовать санкции против ОФЗ".

Под апрельские санкции США попали 38 юридических и физических лиц, включая российских чиновников и крупных бизнесменов. Сильнее всего американские ограничения отразились на Олеге Дерипаске - из 12 частных компаний, попавших под санкции, восемь принадлежат ему, в том числе публичные En+ и UC Rusal.

Покупатель - свой человек

По мнению экспертов, покупателями ОФЗ во время распродаж нерезидентов в апреле и мае стали российские инвесторы. Российские покупатели ОФЗ тем самым сократили возможный рост доходности, который без их спроса, по оценкам Райффайзенбанка, оказался бы ощутимо больше 60 б.п. Однако теперь спрос локальных инвесторов на ОФЗ оскуднел. Так, по итогам аукционов 13 июня Минфину, как и 6 июня, не удалось реализовать весь предложенный объем (из 20 млрд рублей было продано 18,9 млрд рублей), несмотря на то что этот объем был минимальным в этом году.

Впереди решение ЦБ РФ по ключевой ставки, от которой зависит и спрос на ОФЗ, поэтому инвесторы находятся в ожидании. "Когда ЦБ сказал, что с рынка ушли иностранные инвесторы, соответственно, не бывает такого, что бумага продана вникуда, то есть кто-то ее должен купить. Покупателем выступили, естественно, локальные игроки. Для локальных игроков очень важен уровень ставки, потому что им нужно фондировать эти позиции свои. Раз такое дело, то ЦБ должен показать словами или делом, что он думает об этом моменте, что он планирует нормализовать денежно-кредитную политику, то есть по-хорошему неплохо бы ему ставки снизить", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По оценкам Райффайзенбанка, доходности ОФЗ вырастут, если ЦБ РФ решит сохранить ключевую ставку 15 июня на уровне 7,25% годовых. "Мы не исключаем, что большую часть потенциала на покупку локальные УК исчерпали в апреле-мае (в период распродажи нерезидентов), когда они купили ОФЗ на 200 млрд рублей. Также спросу не способствует и увеличение чистого объема заимствований во II квартале. В таких условиях рассчитывать на снижение доходностей ОФЗ не приходится. Решение ЦБ РФ не снижать ставку по итогам завтрашнего заседания будет означать, что ключевая ставка уже близка к своему равновесному уровню и может привести к дальнейшему повышению доходностей", - пишут эксперты "Райффайзенбанка" в аналитическом обзоре.