"Звездочка" и Архангельский тралфлот будут сотрудничать в судоремонте и судостроении

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка", головной офис которого располагается в Северодвинске Архангельской области, и АО "Архангельский траловый флот" (АТФ) будут сотрудничать в судостроении и судоремонте. Как рассказал ТАСС в четверг в Архангельске в кулуарах международного форума "Судостроение в Арктике" замдиректора по технической эксплуатации АО "Архангельский траловый флот" Иван Влазнев, соглашение о сотрудничестве подписано руководителями предприятий.

"Соглашение подписано на уровне генеральных директоров компаний. Соглашение подразумевает совместную работу в области судостроения и судоремонта", - сказал ТАСС Влазнев.

Как отметил ТАСС начальник отдела гражданского судостроения "Звездочки" Дмитрий Угренок, есть несколько направлений, по которым оборонное предприятие и АТФ могли бы работать. "Сейчас они [АТФ] строят новый флот, который будет иметь большую осадку и база тралового флота не обеспечит ремонт без соответствующей модернизации и углубления Северной Двины, а мы готовы на период, пока это будет делаться, оказывать сервисную поддержку по ремонту тех судов, которые сейчас строятся. Мы планируем ремонт оборудования и поставку оборудования для судов АТФ. На "Звездочке" есть Центр пропульсивных систем (пропульсивная установка - часть судовой энергетической установки, энергия которой приводит в действие движители - прим. ТАСС), который может изготавливать движительные установки, осуществлять их ремонт для судов АТФ", - отметил Угренок.

Как отметил представитель "Звездочки", мощности предприятия могут быть задействованы и при строительстве и обслуживании рыбоперерабатывающей фабрики, которую планирует строить АТФ. "Там бы мы тоже могли найти точки соприкосновения. И для нас важен обмен опытом", - сказал Угренок.

Архангельский траловый флот строит четыре новых траулера, поддержанных инвестиционными квотами на вылов рыбы, на Выборгском судостроительном заводе. Первый планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.